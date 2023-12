Economía creativa, motor para el desarrollo sostenible

La economía creativa emerge como una sólida alternativa de desarrollo, no sólo por su impacto directo, sino como un impulsor de innovación para la economía en su conjunto. Reconocer al emprendedor cultural y creativo como catalizador es fundamental para maximizar este impacto.

Hernández Acosta señala que el arte no sólo es un don divino, sino también un trabajo que requiere condiciones sostenibles.

“A nosotros nos toca ahora reconocer que el arte también es trabajo y eso implica que tiene que desarrollarse en una dinámica de sostenibilidad y eso, desde las dinámicas tradicionales de mercado, es muy difícil. Por lo tanto, hay que crear las condiciones para que eso ocurra (…). Es posible que el arte sea rentable, pero reconociendo, siempre, que como hay unas dinámicas de valor no económico es más difícil capturar eso”, puntualiza el experto que participó en el Empredefest, un evento organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, con el objetivo de consolidar la promoción de la economía creativa.

“El capital intelectual siempre va a ser una economía mucho más saludable y sostenible. Hay que ser cuidadosos, porque, así como las industrias tradicionales implican una explotación de recursos hay que tener cuidado que las dinámicas que desarrollemos en el sector creativo no reproduzcan eso, no sean extractivistas. Al trabajo de los creativos les debe honrar la inversión que ellos hacen de tiempo y esfuerzo y si se logra de esa manera, desde una práctica no extractivista sostenible, fundamentada en la diversidad y en la equidad en todas sus manifestaciones, sí podemos aseverar que es una economía mucho más saludable para nuestra región”, explica.