Educación: la clave para el desarrollo y la calidad de vida de la gente

La educación y desarrollo tienen un rol importante en la sociedad y están vinculados entre sí, al extremo que uno no existe sin el otro. Es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, equilibrar las desigualdades, acceder a mejores fuentes de empleo, ampliar las oportunidades, fortalecer las relaciones sociales y la evolución del estado en general con el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Sin embargo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respecto a las dificultades empresariales para encontrar personal revela una brecha de ‘habilidades’ o ‘competencias’ en el proceso educativo, lo que lleva a que muchos puestos vacantes para trabajadores calificados pasan meses sin llenarse debido a que, en casi un tercio de los casos, los empleadores no logran encontrar gente con las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo.

Empero, los sistemas educativos de muchos países han demostrado no estar en sintonía con los propósitos de formación contemplados en los ODS. “Entonces ¿para qué educar?” se pregunta Ariel Villarroel, de la Jefatura de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz en Cochabamba. Existe una confusión por priorizar una educación con calidad y no enfocarla para que sea asequible para todos.

“Si bien la educación no es el único factor que contribuye al desarrollo de la sociedad, es un elemento que puede potenciar al resto. No es de extrañar que los países que más invierten en educación, investigación, desarrollo e innovación son los que mejores niveles de calidad de vida poseen. Esto no solamente se debe a la formación que un país les brinda a sus ciudadanos en competencias profesionales sino, también, en competencias blandas”, afirma Quispe.