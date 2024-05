Educación, la clave para que la región pueda competir en igualdad de condiciones

Para Rodrigo Fábrega Lacoa, director de la Fundación Cruzando, profesor del MIT Media Lab Massachusetts Institute of Technology, éste es un momento único en la historia, en el que, gracias a un mundo cada vez más global y a las nuevas tecnologías, Latinoamérica tiene el potencial de competir con el resto del mundo en igualdad de condiciones en todos los ámbitos y la clave es la educación.

“Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos compitiendo en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Nunca antes hemos estado en esta posición, en el mundo antiguo estábamos adelantados, pero cuando llegó la revolución industrial, nosotros estábamos lejos de los centros de producción de energía. Ahora, por primera vez tenemos acceso a la misma tecnología que los centros de más alto desarrollo. Esto quiere decir que estamos en una gran posición y si bien no estamos preparados, nos estamos preparando”, expresa el experto.

“Esto no va a ser un tema de oportunidad, va a ser un tema de decisión para que seamos capaces de convencer a los que hacen políticas públicas, a la academia, las empresas y a nosotros mismos que realmente lo podemos hacer. Cuando viajamos a cualquier parte del mundo, siempre encontramos a alguien de Latinoamérica que se destaca. Ahora tenemos la posibilidad de que esto no solo sea de unos pocos y eso se va a lograr con una educación transformadora, la cual ya estamos proyectando”, acota.

“Educación y futuro son la misma cosa, son sinónimos, es decir, hablar de educación es hablar de futuro y no se puede tener un futuro, sin educación y no se puede tener educación sin pensar en el futuro, vale decir que son dos conceptos que están absolutamente ligados y no es posible separar el uno del otro”, dice Fábrega.