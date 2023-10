Educación sexual: ¿qué tanto saben los jóvenes sobre sexo?

Ésta es la realidad de muchos jóvenes que no tuvieron una educación sexual apropiada en sus años de colegio y que no mejoró en la educación superior.

“En mi labor, me encuentro con que algunos chicos tienen conocimientos sobre educación sexual, aunque la mayoría no tiene ni idea. Me doy cuenta que los jóvenes, en general, no saben mucho sobre la sexualidad y siguen teniendo los mismos prejuicios y tabús respecto a este tema, que otras generaciones”, explica la psicóloga Gabriela Triveño, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.