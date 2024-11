El cambio climático propicia el auge de las enfermedades tropicales desatendidas

El informe "Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health" del Foro Económico Mundial (WEF), publicado en enero de 2024, explora los vínculos entre la crisis climática y la salud. El cambio climático impacta profundamente en la salud global, afectando el suministro de agua dulce, aumentando enfermedades infecciosas y la contaminación del aire. Se estima que para 2050 habrá 14,5 millones de muertes relacionadas con el clima y un aumento de problemas de salud pública, como enfermedades infecciosas no transmisibles y mentales.