El cine, una importante plataforma para la comunicación y la cultura

“Es la capacidad de dejar una huella en la gente. Los espectadores no recuerdan las imágenes, el sonido y la historia, pero si recuerdan cómo les hizo sentir. Esta hermenéutica es usada en la publicidad, la propaganda y el entretenimiento”, dice el cineasta.

“Debemos considerar al cine, no sólo como un arte, sino también como una herramienta de comunicación, no solo en el ámbito de la publicidad, sino también en el tema de control de masas y, me atrevería a decir, como herramienta propagandística”, expresa.