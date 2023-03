El “compliance” y la protección de datos personales en el mundo digital

“Cuando me preguntan a qué me dedico y les digo que soy abogado dedicado a la protección de datos personales, todos me miran como diciendo, ¿aplicas dos leyes y dos reglamentos nada más? (…). La verdad que en el mundo digital que estamos viviendo, todos los días y en todo momento, en toda interacción, uno va dejando miguitas en el camino, como en el cuento de Hansel y Gretel (…), pasa lo mismo cuando uno interactúa en el mundo digital”, explica el jurista.