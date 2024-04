El consumo de alcohol en jóvenes puede tener impacto irreversible en el cerebro

El consumo de alcohol en la juventud es un tema de creciente preocupación, no solo por sus implicaciones sociales y de salud, sino también por sus efectos perniciosos en el cerebro en pleno desarrollo de los jóvenes.

Sus efectos en el cerebro y en el comportamiento, son a corto y largo plazo, según la National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIH) de Estados Unidos.

A largo plazo, un historial de consumo de alcohol en la adolescencia podría aumentar la probabilidad de desarrollar trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, no sólo durante la misma adolescencia sino en la vida.

Hasta sus 17 años, Javier no había probado una gota de trago. Fue en su fiesta de graduación, que, por primera vez, consumió bebidas, junto a sus hermanos mayores. “No sabes cómo me sentí esas pocas horas de borrachera. Creo que hablé con todos los invitados, expresé a mis papás mis dudas respecto a su cariño e, incluso, bailé. Yo siempre fui muy tímido, por eso me sorprendió mi soltura”, recuerda el joven que, hoy, ya tiene 26 años.