El entorno, la cultura y la educación, factores que pueden aminorar la violencia familiar

En un mundo donde la violencia se convierte en un fenómeno cada vez más presente, adentrarse en sus raíces más profundas y comprender sus múltiples facetas, no sólo es crucial sino necesario.

Para el experto, lejos del mito de la existencia de un hombre pacífico y amoroso, cuando el ser humano no tiene los suficientes elementos de contención desborda en su fuerza y en su deseo; es decir, lo normal es que el ser humano sea violento y no es gracias a la cultura, la educación, la limitación del instinto y la socialización.

“Cada persona puede ser violenta. Si no existiesen elementos de contención con efectos durables o pasajeros, como la educación, la cultura o el respeto al otro. La interiorización de la ley hace que un individuo, potencialmente dispuesto a utilizar su fuerza para satisfacer sus deseos, llegue a renunciar a tal propósito para adaptarse a una colectividad”, puntualiza.

Al contrario, el doctor Jesús Martin, especialista en neurociencias y pedagogía de la Universidad de Harvard, quien investigó por más de 40 años la violencia desde el punto de vista biológico, destaca que el hombre no es violento por naturaleza, pues “evolutivamente no hay nada que nos obliga a serlo, el cerebro, en principio, no es violento y todas las conductas son moldeables”.