El internet de las cosas llegó para transformar el mundo empresarial

The Internet Society (ISOC), se refiere al Internet de las cosas (IoT) como los escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana. Sin embargo, no existe ninguna definición única y universal.