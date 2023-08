El miedo al médico, una ansiedad que puede tratarse con terapias innovadoras

La cita con el médico no es necesariamente tan agradable para muchos pacientes que tratan de evadir este encuentro. Desde el momento que se siente el olor del ambiente y al ver los instrumentos quirúrgicos se puede generar una ansiedad generalizada que, de prolongarse, podría derivar en un trastorno que requiere terapia.

La acción evitativa es el concepto que se maneja en este tipo de ansiedades, es la reacción más recurrente en las personas que lo padecen y tiene que ver con la reiteración de no acudir al médico por el miedo que le genera todo lo que ve en una clínica.

El cuadro de salud empeoró, por una semana estuvo en su casa bajo los cuidados de su familia, pero cada vez la respiración era dificultosa, casi nula. La misma esposa decía que no prefería internarlo porque temía que no salga vivo. Las noticias de varios fallecidos por covid y que no superaban terapia intensiva fue el mayor miedo que generaban al interior de la casa.