El “modo monje”, una técnica para concentrarse y eliminar las distracciones

“A veces siento que no puedo avanzar en nada, cada que intento escribir una línea, el celular suena y entró en un trance que dura 10, 15, 20 minutos en los que no puedo apartar la vista de la pantalla”, confiesa Jorge, estudiante de 23 años.

● Preparar el espacio de trabajo, eliminando todo lo que pueda distraernos, como el móvil, la tablet, las redes sociales, el correo electrónico, etc. Se puede usar alguna aplicación que bloquee el acceso a internet o a ciertos sitios web durante el tiempo que dure el “modo monje”.

Eliminar las distracciones, apagar notificaciones en los dispositivos, cerrar aplicaciones o pestañas no relacionadas con la tarea en la que se está trabajando y crear un ambiente libre de interrupciones.

Forest: es una aplicación que motiva a mantener el enfoque al plantar un árbol virtual. Mientras no uses el teléfono o navegador web, el árbol crece. Si se toca el teléfono para navegar en sitios no permitidos, el árbol muere.