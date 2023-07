El mundo gamer crece con nuevos talentos, inclusivo y de lenguaje propio

“Los videojuegos no solo forman parte de mi entretenimiento, sino en lo académico, soy desarrolladora de programación y he aprendido mucho, gracias a los videojuegos. He aprendido mejor el inglés, he aprendido habilidades blandas, como la comunicación, la coordinación, incluso el manejo de emociones”, afirma Dayne Storm, la streamer que coadyuva en el torneo E-sports de Unifranz.