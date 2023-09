El nuevo Plan Familia del Banco Mercantil Santa Cruz presenta la "FamiExperiencia" en Expocruz 2023

El BMSC cuenta con más de $us. 6.001 millones de activos. Depósitos con de más de $us. 4.932 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 4.015 millones, tiene más de 989 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 329 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Tiene más de 440 cajeros automáticos y 114 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca por Internet, Banca Móvil y la plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.