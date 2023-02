El peligro de la desindustrialización acecha a varias regiones del país

Entre los factores coyunturales, resalta el creciente contrabando e informalidad paceña ; los altos costos de transacción de la tramitología y la burocracia paceña; la débil o nula infraestructura productiva industrial (parques industriales, parques científicos, zonas económicamente especiales, provisión de agua, energía, residuos y desechos industriales, servicios aduaneros, comercio exterior, logísticos, carreteros, etc.).

Entre los factores estructurales que impulsan la desindustrialización paceña se encuentran la fragmentación de La Paz en los órdenes económico, jurídico (instituciones), infraestructura carretera, logística, transportes, tecnológica y laboral. La Paz no tiene integrado su hardware y software para impulsar la productividad industrial.

Según Siles, si bien La Paz industrial aportó en 2021 con el 42,03% de l as exportaciones industriales de Bolivia, esta cifra estaría “bañada de oro metálico proveniente del norte paceño que distorsiona nuestras cuentas departamentales industriales”.

“La Paz no sólo se había convertido en un departamento expulsor de la industria, sino que en los últimos años se ha visto un incremento en la fuga de su personal calificado hacia otras regiones, como Santa Cruz, y un aumento de trabajadores cuya mejor opción laboral es el servicio público”, advertía Sergio Mendoza, hace casi 10 meses (mayo de 2022), en un reportaje periodístico.

“Muchas industrias han migrado hacia Santa Cruz, pero no sólo han migrado las industrias, están migrando los talentos y la gente joven de La Paz hacia el oriente y eso también tiene que preocuparnos, porque La Paz se está volviendo en una ciudad donde la única ambición es trabajar en el aparato estatal”, indicó Aramayo.

“No existen las condiciones para que las industrias se queden acá. No existe un proyecto para construir un campo industrial, no hay políticas públicas de desarrollo y, por eso, es que las industrias paceñas migran a Santa Cruz que es más atractivo para las inversiones por sus condiciones sociales, políticas y climatológicas”, sostiene Andia.

Para contrarrestar esa situación, la académica sugiere que se debe elaborar un proyecto para consolidar un campo industrial y políticas de desarrollo enfocados a la producción de bienes y no solo se produzcan servicios.

Con este panorama, el futuro de la ciudad de La Paz se vislumbra cada vez con más funcionarios públicos, lo cual no significa necesariamente capital humano, ya que la demanda de profesionales en el sector público no es por competencia y meritocracia. “Entonces no necesariamente estás trayendo capital humano”, explicó el Asesor Económico de la CNI.