El periodismo como herramienta de la cultura de paz, en los ojos de un corresponsal de guerra

“Ser corresponsal de guerra es algo que he ido labrando durante un cuarto de siglo. Primero, como aprendiz en la escritura, llevando la palabra a talleres de terapia ocupacional en hospitales psiquiátricos y luego en cárceles de diferentes países. Esto me ha contribuido y me ha enriquecido, desde luego, para afinar mi trabajo como periodista, tanto como corresponsal, columnista y finalmente entrevistador, para luego terminar en el campo de batalla como corresponsal de guerra, respondiendo al deber”, explica.