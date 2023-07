El profesional competitivo toma el camino del aprendizaje continuo

“Esta tecnología ha irrumpido de tal manera que nosotros debemos tomarla para poder seguir avanzando en este mundo. No podemos negar, los cambios son permanentes y la educación continua viene a dar respuesta para mejorar estos perfiles, entregar nuevas competencias, el conocimiento a lo largo de la vida”, afirma Luz Vanzulli, directora ejecutiva Latam Sur, formación a lo largo de la vida, educación continua y posgrado, del Tecnológico de Monterrey.

La decisión de adquirir nuevas competencias no conlleva obstáculos mayores, puesto que la tecnología, con los dispositivos inteligentes, teléfonos y computadoras, permite acceder a las clases virtuales.

La educación continua, según la explicación de la experta, acompaña a la necesidad e interés de la población de mejorar la calidad de vida. “ No requiere una formación anterior formalizada que te permite entrar a la universidad, puedes hacer un curso, un seminario, puedes hacer un diplomado”, complementa.

“Hoy día puedo necesitar mejorar un tema de finanzas, puedes ir mejorando un tema de inteligencia artificial, quiero entender qué es un chat GPT o de salud, eso es educación continua. No voy a tomar una especialidad ni voy a hacer un curso demasiado largo, pero voy a tomar ese conocimiento y voy a tener una competencia que no tenía; voy a ser hábil en algo que no lo tenía”, afirma Vanzulli.