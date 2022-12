El reto de las universidades exige crear nuevos conocimientos

Las universidades son valoradas socialmente, porque es en las universidad donde se gestan respuestas frente a los requerimientos de nuevas acciones , de nuevas orientaciones y que por tanto no sea el proceso, sino pasa a ser ya la vocación de servicio.

Los convenios o alianzas entre universidades o de estas con instituciones extranjeras e institutos de investigación, promueven las colaboraciones, investigaciones conjuntas y logran alcances más completos. El caso del Centro de Investigaciones de Salud Global que impulsa la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia con el apoyo del National Institute for Health and Care Research (NIHR), de la Unidad de Psiquiatría Social y Comunitaria de la Queen Mary University of London de Inglaterra, es un ejemplo de alianzas que ayudan.