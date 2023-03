El riesgo informático una realidad que amenaza a las empresas

Páez explica que uno de los múltiples riesgos tecnológicos es la fuga de información empresarial. “Si no le doy una gestión adecuada de seguridad a las aplicaciones tecnológicas puede filtrarse información y si no estamos a todo con el desarrollo tecnológico de nuestra empresa siempre van a existir vulnerabilidades”, indica.

“En un mundo de actualizaciones permanentes, donde los ataques son el pan de cada día, pueden suceder muchísimas cosas (…) Cuando los funcionarios desarrollan sus operaciones sin el debido cuidado, se pueden presentar actitudes negligentes que pueden generar pérdidas para la empresa, lo cual se produce porque no hay capacitaciones, no se está formando al funcionario en las nuevas tecnología”, indicó el ponente del II Congreso de Derecho Informático y Derecho Empresarial, organizado por Unifranz.

“Nuestro sistema jurídico no cuenta con los elementos suficientes para garantizar el normal tráfico de información, la seguridad, la no vulnerabilidad del software, nos lleva a tomar recaudos, porque no se puede permitir que haya una interrupción de negocios (..) se requieren políticas claras acerca de la prevención que protejan las gestiones empresariales”, concluyó.