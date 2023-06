El trastorno de ansiedad generalizada interfiere en el desarrollo de la vida

Hay comportamientos protectores que pueden ayudar a prevenir este mal: Descansar lo suficiente, comer saludable (no café, por ejemplo), mantener una disciplina diaria, no quedarse en casa y hacer ejercicios todos los días. Además, no consumir alcohol o drogas ilícitas, conseguir personas que también sientan lo mismo y hablar con familiares o amigos para no sentirse solo.