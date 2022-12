El valor de la neurociencia en la salud mental de los deportistas

La psicología del deporte es la rama de la ciencia que estudia los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas en contextos deportivos, jugadores olímpicos, miembros de una selección o personas aficionadas al mismo. Uno de sus principales temas de investigación se centra en cómo la salud mental puede afectar el rendimiento físico.​

Fabiano de Abreu quien por años se dedicó al estudio del cerebro en las áreas relacionadas con la inteligencia y el comportamiento humano con base en la neurociencia, explica la necesidad de una asistencia psicológica en deportistas, pues a menudo su desempeño va ligado a su bienestar emocional.

De Abreu cuenta con un post doctorado en Neurociencia y participó como orador en el IV Congreso Internacional de Neurociencia y Neuroeducación denominado “Nuevas formas de aprendizaje y salud”, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz. En su disertación aseguró que en su trabajo de alto rendimiento con jugadores oficiales de la selección brasileña de fútbol, para un alto desempeño, priorizan el lado emocional.

“La emoción puede interferir en el condicionamiento del rendimiento, entonces cuando entendemos al cerebro y las regiones, entendemos la personalidad, el comportamiento de la persona y ya podemos hacer un plan para que se pueda alcanzar una mejor ejecución”, indicó Abreu.

La neurociencia hace posible un mejor tratamiento de los trastornos, pues ver la imagen de un cerebro en funcionamiento, muchas veces puede mostrar el problema de la persona. Esto, acompañado de una adecuada asistencia psicológica, hace posible un mejor desempeño en deportistas de todas las edades.

“Yo hablé con muchos empresarios de fútbol, me dicen, yo no puedo poner a mi jugador ante el psicólogo, porque no tenemos tiempo para eso, entonces quieren algo más dinámico. Mañana, por ejemplo, voy a hablar con un niño futbolista, no está jugando tan bien después de cambiar de ciudad. Entonces, tengo que hacer una dinámica de una hora para hablar con él e intentar hacer un plan para que pueda volver a jugar como antes”, aseguró el especialista.

La industria del deporte en Bolivia

Roberto Acosta Echavarria, periodista deportivo, explica que en Bolivia aún no se concibe la idea del deporte como industria, actualmente considerada una de las 10 industrias que más dinero manejan en el mundo.

¿Qué hacen los grandes clubes europeos? Comienzan a fichar jugadores desde los doce o trece años. Hoy la FIFA ha prohibido que se los lleven a esa edad y esperan a que cumplan los 15 años, pero ya los empiezan a fichar, los comienzan a cuidar en donde viven, en su entorno.

Acosta, explica que este proceso de cuidado tiene detrás a cientos de profesionales que trabajan con “promesas del futbol” en muchas áreas. La preparación física, de mano de nutricionistas y entrenadores, hasta la salud mental, evitando eventos que podrían perjudicar el enfoque y el compromiso de los jugadores.

“Digamos que el Real Madrid, ficha a “x” persona, y en esos tres años que le faltan para poder viajar a España ya lo comienzan a cuidar. Le ponen un nutricionista a su cargo, comienza a tener un mejor trato educativo, generan un nuevo trabajo para sus papás y empiezan a darle todo un marco de condiciones que atraen a su familia para que cuando llega al Real Madrid, ya este preparado física y psicológicamente para encarar todo lo que se le viene”, indicó.

El estado de la salud mental del campeón de la Copa Mundial 2022

Según un artículo del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (IPSIBAT, CONICET- UNMDP), la investigadora Julia Raimundi, señaló que la selección argentina de fútbol masculino no cuenta con un profesional en psicología del deporte en su cuerpo técnico.

Sin embargo, muchos de los jugadores de la selección argentina trabajan con especialistas en el área de la psicología en sus equipos o de forma independiente. Este es el caso de Ángel Di María, quien en múltiples ocasiones admitió que la asistencia psicológica lo ayudó a lidiar con las críticas sobre su rendimiento en el equipo albiceleste.

