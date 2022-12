El voluntariado, una forma de vida

Como Jhoselin, cientos de estudiantes optan por el voluntariado como una manera de complementar su formación académica y llenar su tiempo libre complementando su proyecto de vida.



“Causa hay” es el nombre del programa de la Fundación Unifranz que lleva comida a personas en situación de calle y albergues, mediante la colaboración solidaria. La voluntaria asegura que estas acciones le llenan el alma: “ser voluntaria cambió mi vida drásticamente, ya que ahora empiezo a valorar, cosas que antes no las veía, como valorar un plato de comida hecha por mi mamá, llegar a mi casa y poder dormir en una cama, y que no me pase el frío”, indicó la universitaria.