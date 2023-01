Elegir una carrera: 9 tips para que padres ayuden a sus hijos a definir su futuro universitario

Como padres, siempre buscarán lo mejor para los hijos, aunque no siempre las opiniones o deseos de ambas partes van en concordancia. No se trata de imponer decisiones, pero se debe tomar en cuenta que, en muchos casos, los hijos podrían tomar decisiones equivocadas que, de alguna manera, puede derivar en un cambio de carrera.

“Hay que apoyar a los hijos. Esa es la obligación de los papás. Tenemos que darles la oportunidad para que elijan bien. Por ejemplo, mi hija tiene un pensamiento de colaboración con las personas. Ella ha elegido Medicina porque tiene bondad y le gusta ser colaboradora con las personas así no la conozcan”, dijo el coronel.

Para los padres es fundamental el trato que reciben en el centro de enseñanza. “El trato que me ha dado Lizbeth Tapia (asesora educativa de Unifranz) es muy bueno, muy educado, sabe lo que está haciendo. Ayer la traje a mi hija y la orientó de una manera que llegó a convencerla que realmente ella sí quiere estudiar Medicina”, indicó Delgadillo.

“Nada está escrito en piedra (…). Yo quisiera ver a mi hija en su colación de grado (…). Los papás no tenemos una fecha de vencimiento, no sabemos hasta cuándo podemos acompañar a los hijos y lo mejor que me dejaron mis papás fue la profesión. Mis hijos todos son profesionales, ella es la última a quien debo apoyar y lo haré con más experiencia”, finalizó.