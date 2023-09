Empoderar para alcanzar los ODS, el desafío de Laboratorios de Aceleración y Fabricación

Suárez asegura que soluciones tecnológicas como los Laboratorios de Fabricación (FabLabs) facilitan la vida y trabajo de miles de jóvenes y emprendedores que tienen grandes ideas e iniciativas, pero no encuentran dónde desarrollarlas y hacerlas realidad.

“Si trabajo en textilería y el cortar un cuero me resulta muy difícil (…), tenemos estos espacios que me faciliten el trabajo. Están abiertos no solamente a los estudiantes, sino a toda la ciudadanía boliviana”, indica el experto, a propósito de la apertura del FabLab Santa Cruz, una iniciativa de Unifranz con el apoyo del PNUD en Bolivia.