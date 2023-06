En América Latina conviven enfermedades de "primer mundo" junto a enfermedades propias

Si bien el Covid-19 ha transformado el panorama epidemiológico a nivel mundial, en América Latina y el Caribe la situación no ha cambiado desde hace casi una década. Persiste la prevalencia, cada vez más creciente, de enfermedades crónicas no transmisibles junto a las patologías transmisibles. Ante este cuadro se demanda esquemas de atención de los sistemas de salud que permitan responder adecuadamente a este desafío sanitario.

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del estudio Global Burden of Disease (Carga Mundial de Morbilidad) que data de 2019, muestran cifras alarmantes. Más de la mitad de la población en la región latinoamericana padece sobrepeso u obesidad y 1 de cada 10 adultos sufre diabetes.

Además, las enfermedades no transmisibles (ENT) responden por 8 de cada 10 muertes en América Latina y el Caribe y por 7 de 10 muertes en la región andina. La cantidad de muertes por ENT en América Latina es como mínimo dos veces mayor que la cantidad de muertes acumuladas por Covid-19 estimada para la región.

Durante el congreso internacional de epidemiología, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Rodrigo Arce, máster en salud pública y epidemiología, presentó la ponencia “Situación epidemiológica actual de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en América Latina”. Revela la convivencia de enfermedades del primer mundo a la par de un incremento de enfermedades propias.

Según el experto, América Latina es un lugar único desde el punto de vista de transiciones epidemiológicas en todos estos espectros y hace que requiera soluciones distintas ya que no se pueden aplicar las mismas fórmulas que se han usado en Estados Unidos o Europa.

“En América Latina esas soluciones no funcionan. Tenemos un incremento de problemas asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles y, también, enfermedades infecciosas emergentes y no emergentes que se convierten en una dualidad de problemas en nuestra región", explica el epidemiólogo.