En el Fab Lab Santa Cruz desarrollan un biodigestor para mejorar la calidad de vida en el área rural

Valeria Rivera, de 24 años, recuerda su niñez en Guayaramerín, una ciudad ubicada en el departamento de Beni, cerca de la frontera con Brasil. “Mi padre, ingeniero eléctrico, me llevaba a recorrer las comunidades, donde veíamos cómo la gente vivía sin servicios básicos. Eso me marcó y me ayudó a encontrar mi vocación”, dice.