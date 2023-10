En la casa o en la calle. ¿Dónde aprenden los jóvenes a amar?

“Mi papá no besa a mi mamá delante de nosotros, pero le demuestra su cariño de otras maneras, con gestos y actitudes. Ojalá me quieran así algún día”, señala Clara, una adolescente de 16 años.

“Por ejemplo, si un padre no ha sido expresivo, afectivamente, no haya dicho ‘mi amor, te quiero’, pero sí ha provisto todo, no ha hecho faltar nada en la casa, ésa es una muestra de amor. Es muy posible que esa persona reconozca el amor en el acto de recibir cosas o de dar cosas, pero tal vez no siendo afectivo, por la experiencia que han tenido en su casa”.