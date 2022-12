Endodoncia, el tratamiento dental que devuelve la sonrisa a las personas

Los progresos de la ciencia en la sociedad actual avanzan a pasos agigantados. En el ámbito de la salud, la investigación ha permitido encontrar nuevas técnicas para el tratamiento terapéutico de diferentes enfermedades de la medicina en general y de la odontología en particular.

La endodoncia no podía quedar al margen. Se trata de un procedimiento que tiene como fin p reservar piezas dentales dañadas, evitando su pérdida. Para ello, los especialistas recurren a diferentes técnicas como la biomecánica. De esta forma, logran una representación de las reacciones de las estructuras dentales y faciales a la acción de las fuerzas ortodóncicas que permite el control dentario.

“La endodoncia, hoy en día, previene todo lo que es contaminación con lo que se llaman las gomas o los diques de hule, es algo espectacular poder ver de manera mucho más amplia la estructura del diente y localizar y encontrar conductos que antes no se encontraban”, señala el experto.

“El pronóstico de los dientes no sólo depende del éxito de un tratamiento endodóntico, sino también, de la cantidad de dentina – capa de marfil que rodea la parte interna de los dientes- y la naturaleza de la restauración final”, dijo.

Ambos expertos coinciden en la importancia de compartir los conocimientos y la experiencia no solo entre los profesionales sino también con los estudiantes. “Estamos convencidos que el conocimiento que no se da, que no se comparte se pierde, por eso, debemos transmitimos y comunicamos, en medio de un mundo donde todo cambia, lo único que se mantiene es el cambio y ahí estamos nosotros para cambiar”, dijo Cardú.