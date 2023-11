Enfocarse en métricas y presupuesto, claves para campañas digitales exitosas

“Cuando te dedicas al marketing digital, sabes que el mundo de las métricas no tiene fin. Podemos recoger un sinfín de datos sobre tráfico web, campañas de publicidad, presencia en las redes sociales y, sin embargo, no todas las métricas son iguales, ni todas nos ayudan a conseguir los objetivos de negocio”, asegura Olmi.

Primero, “hay que olvidarse de las vanity metrics ” o métricas vanidosas porque son aquellas que sólo hacen agrandar el pecho al dueño de la compañía o a los responsables comerciales de las empresas. “Sólo saber cuántos likes (me gustas) obtuvimos, no sirve para nada”, indica Olmi.

El portal Tableau asegura que las vanity metrics “son métricas que te hacen quedar bien ante los demás, pero no te ayudan a comprender tu propio desempeño de una manera que informe estrategias futuras. Es interesante señalar estas métricas si desea que parezca que está mejorando, pero a menudo no son procesables y no están relacionadas con nada que pueda controlar o repetir de manera significativa (…). Son métricas vacías que se ven bien en la superficie, pero tienen poca sustancia”.

En marketing digital toda estrategia tiene que tener resultados. Por ejemplo, en el storytelling, “si no se logra empatía, no voy a lograr un mensaje memorable y que esa persona me recuerde el día de mañana cuando tenga que consumir el producto (…). Esa campaña la tengo que medir y tengo que saber cómo me fue para optimizarla”, dice Olmi.