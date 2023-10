Entre cuidar el bienestar animal y humanizarlos hay un buen trecho

Empero, en los últimos años, olvidando los intereses inherentes a su naturaleza, se ha presentado un fenómeno bastante peculiar que es tendencia de humanizar a las mascotas, atribuyéndoles ciertas características humanas que no corresponden a su especie, lo que lleva a tratarlos y obligarlos a comportarse como si tuvieran actitudes y necesidades que en realidad no tienen. De alguna manera, se termina olvidando que son perros o gatos.

“Al ponerle zapatos, esa sensación desaparece y puede provocar un cuidado limitado de las uñas lo que lleva a dificultades para caminar o dependencia a los zapatos por lo que es importante evitarlos tomando en cuenta que, aunque para las personas puede resultar divertido ver a su mascota con zapatos, al no respetar su naturaleza, pueden generar sobreprotección y, por tanto, problemas conductuales”, precisa Romero.

No importa cuánto se quiera a las mascotas, no se debe darles atributos humanos que puedan, no solo causar trastornos en su conducta, sino ocasionar problemas asociados con el estrés, la irritabilidad y la agresión.