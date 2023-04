¿Es el derecho a la imagen un límite a la libertad de expresión?

Cándido C. es el conductor de un micro que, el pasado lunes 10 de abril, atropelló y mató a un perro en la zona de La Cuchilla de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue condenado a tres años de presidio por el delito de biocidio.

“Considero que el derecho a la imagen y la libertad de expresión no son elementos contrarios, por lo que no se tendría que señalar al primero como un límite del segundo. Más bien, es necesario establecer que el derecho a la imagen, si se entiende como un derecho de las personas a resguardar su intimidad , es una parte fundamental del periodismo serio y que se ejerce en función de códigos éticos”, asegura Romano.

Por su parte, Raúl Peñaranda sostiene que el derecho a la imagen en Bolivia prácticamente no se respeta. “ Es un derecho virtualmente inexistente y no está en la tradición de los medios de comunicación ni de la propia sociedad”, indica.

Para el actual presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, no es un límite porque sólo se refiere a temas “privados” o no noticiosos, en segundo porque en los hechos no se cumple. “La Ley de Imprenta protege ese derecho”.