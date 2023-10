Estrés laboral crónico o Síndrome de Burnout, una enfermedad propia del trabajo

El síndrome de desgaste ocupacional es “resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito (…), se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida”, asegura la OMS.

El personal de salud es uno de los más afectados con este síndrome. En 2016, entre el 25 y 33% de quienes trabajaban en terapia intensiva a nivel global padecía burnout y, con la pandemia el índice aumentó al 51%, de acuerdo con la revista británica de medicina The Lancet .

“Un día, luego que falleció uno de mis colegas en el hospital, me senté en el piso y me puse a llorar como un niño. No podía más. Rogaba para que el infierno acabe”, dice el médico a quien todavía se le entrecorta la voz al recordar esos días de angustia, impotencia, dolor y mucho trabajo.