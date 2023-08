¿Estrés? Terapias innovadoras para desarrollar la inteligencia emocional

Andrés sube al vehículo público y al sentarse recibe un empujón, se queda con la mirada puesta en su agresor; no dijo nada porque no responder a la provocación, pero, se pregunta: ¿por qué me habrá empujado? La inteligencia emocional es un ámbito que descubre el autoconocimiento y autorregulación; es un trabajo de empatía.