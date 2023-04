Estudiante boliviano desarrolla una aplicación para aprender lenguaje de señas

Cuando Jazmín tenía un año y medio de vida, su madre Marina descubrió que su hija tenía dificultades auditivas. Jazmín no hablaba en el nivel que se esperaría para su edad, no respondía cuando la llamaban y no reaccionaba al aumentar el volumen de la televisión o el equipo de música. Una prueba de audición confirmó que Jazmín tenía problemas de audición.