¿Existen las parejas perfectas?

Luego de sufrir un nuevo fracaso matrimonial, Juan Carlos Gutiérrez se pregunta por qué sus relaciones de pareja no funcionan como el de sus padres, a quienes cataloga como la pareja perfecta.

“Jamás vi pelear o discutir a mis papás. Ellos siempre se trataban con cariño y mucho amor. Mi papá trabajaba y mi mamá se ocupaba de nosotros. No entiendo por qué no pude congeniar de esa misma forma con mis exparejas”, reflexiona el joven que, a sus 33 años, ya se casó dos veces.

La búsqueda de la pareja perfecta es un ideal que ha impregnado la cultura y las expectativas sociales desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el psicoanálisis nos ofrece una visión distinta sobre esta noción, planteando que "amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es".

Esta frase, de apariencia enigmática, invita a reflexionar sobre las diferencias inherentes en las relaciones y cómo, a menudo, los ideales rígidos—sean sociales o personales—nos impiden aceptar y manejar adecuadamente lo que no encaja en nuestra lógica sobre la manera de ser del otro.

Christian La Torre, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que, en su experiencia, no existen parejas perfectas, porque la perfección es un ideal inalcanzable.

“Existen parejas con complicidad, que se admiran, que se aman por encima de sus desavenencias, que eligen sus batallas para no dar valor a discusiones banales, parejas que saben resolver conflictos, parejas que se respetan, que se validan, que ríen juntas y se apoyan. Pero no son parejas perfectas. Sólo son parejas”, aclara.

La Torre aclara que el psicoanálisis también nos recuerda que cada persona es única, lo que implica que no existe una única manera de resolver los conflictos en la pareja. Lo que puede ser conflictivo para uno, no necesariamente lo es para el otro, y las soluciones no son universales.