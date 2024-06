Experiencia práctica en la formación profesional, clave para encontrar el primer empleo

“Al buscar trabajo, me encontré con que lo que había aprendido en la universidad era sólo una parte de lo que requería mi puesto, sufrí mucho el primer año, aprendiendo a aplicar todo lo que me habían enseñado. Tenía la teoría, pero me faltaba la práctica para desempeñarme de manera adecuada”, explica Ernesto Corrales, un joven ingeniero comercial.