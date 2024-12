Experto: Es necesario que Bolivia abandone el extractivismo por el emprendedurismo

La historia económica de Bolivia está marcada por la explotación de recursos naturales, materias primas que, si bien generaron importantes recursos durante sus ciclos, se fueron agotando, dejando al país a la espera de otra fuente de riqueza. Sin embargo, el mayor recurso de Bolivia no se encuentra en la tierra o en el subsuelo, sino en el alma emprendedora de su gente, señala el analista financiero Jaime Dunn.

“Si seguimos con lo mismo, va a ser otro ciclo donde todo terminará y tendremos que buscar un nuevo recurso natural. Hemos tenido siempre una mentalidad extractivista, pensando que los recursos naturales desarrollan a un país, y eso no es verdad. El mejor recurso natural que tiene un país es su gente, su capacidad individual para trabajar, innovar y producir. Bolivia es un país de ciudadanos emprendedores”.

“Necesitamos un estado que permita hacer cosas, no que obstruya el desarrollo y la innovación. En otros países, se pueden armar empresas en días y en semanas están exportando, porque no tienen un Estado que interviene en la capacidad de creación e inversión”.

Dunn explica que, en Bolivia, no hay seguridad jurídica, lo que genera incertidumbre y previene a los privados de invertir, esto está reflejado en un número de cerca de 30 emprendimientos bolivianos que migran a diario a Paraguay, un país que tiene un Estado moderno, reducido, con bajos impuestos y, lo más importante, provee seguridad jurídica.

“Es la gente, con su emprendimiento y ganas de progresar, el verdadero recurso humano. La creación de riqueza se basa en un estado que permite hacer, no en uno que lo hace todo. Para que haya respeto a la propiedad privada, debe haber seguridad jurídica y justicia independiente. Esos son los componentes que necesitamos para que el empresario invierta, arriesgue y empiece a producir, vender y generar trabajo”.

“Voy a hacer un paréntesis. El salto más grande en innovación, tecnología y creación de riqueza ocurrió entre el año 0 y 1750, cuando el ingreso per cápita de una persona en el mundo era de 350 dólares y no cambió en 1700 años. Pero algo sucede en 1750 que ese ingreso per cápita sube a más de 6000 dólares. Esto fue gracias a la revolución industrial, que mostró que innovar, inventar, crear, comercializar y tener reglas del juego para un mercado libre generan riqueza”, apunta.