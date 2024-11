Experto propone 5 medidas para salir de la crisis económica en Bolivia

“Primero, en el caso de la importación de combustibles, si el 15% de la minería y del agro traen su propio combustible, puede ahorrar 600 millones de dólares. De la misma manera, el transporte del combustible es muy costoso y se puede reducir. Por otra parte, la inversión pública debe reducirse en 1.700 millones de dólares, y no se deben crear nuevas empresas públicas, que cuestan cerca de 700 millones de dólares anualmente”, expresa.

Revisar los cupos de exportación de productos como el oro y permitir una mayor liberalización del comercio exterior podría generar ingresos adicionales de hasta 2.000 millones de dólares. Esto no solo ayudaría a equilibrar el déficit fiscal, sino que también reforzaría la balanza comercial.

“Hay la posibilidad de reducir el gasto y equilibrar el déficit fiscal. Una vez que entremos a rehabilitación, hay que cambiar este modelo de captura y la redistribución de riqueza para luchar contra la pobreza. Deberíamos pensar en un modelo económico de generación de riqueza. La generación de riqueza es fundamental para salir de la pobreza, no la redistribución”.

“En 2022, los ingresos tributarios no fueron suficientes para cubrir los sueldos y salarios del sector público, lo que llevó a un déficit fiscal que alcanzó casi el 12% en 2023. La importación de combustibles también ha afectado negativamente la balanza comercial. Al vender combustibles a precios subsidiados, el gobierno agrava la falta de ingresos. La deuda pública ha aumentado significativamente, superando el 80% del PIB, mientras que las reservas del Banco Central se han agotado”, explica el experto.

El economista enfatiza que la recuperación requiere una transformación estructural hacia un sistema económico sostenible. Bolivia, concluye, debe convertirse en un país de propietarios, no de proletarios, promoviendo un entorno que permita a sus ciudadanos crear riqueza de manera sostenible.

En ese sentido, el vicerrector de Unifranz, Rolando López, invita a los jóvenes a buscar soluciones que no solo contemplen lo macro, sino también lo micro y que tomen acción por ellos mismos para generar riqueza e impulsar el desarrollo del país.

“El Estado no les va a generar riqueza; cada uno debe preocuparse por generar su propia riqueza. Piensen en generar riquezas con lógica prospectiva, con modelos sujetos a restricciones, No importa la edad que tengan, generen ideas, proyectos, negocios, empleos y muchas plataformas. No se preocupen tanto por lo que harán, sino por hacerlo”, puntualiza.