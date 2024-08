Familias sin hijos, una tendencia reflejada en el Censo 2024 que puede afectar el empleo

“Esta tendencia muestra que cada vez son más las personas que optan por no tener hijos. Anteponen como prioridad sus proyectos personales y profesionales antes que plantearse la maternidad o la paternidad”, explica Tatiana Montoya, psicoterapeuta familiar y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz,

“Los jóvenes se han dado cuenta, en principio, de lo competitivo que es el mundo laboral. Definitivamente, el no tener una especialización, una maestría, un doctorado, un post doctorado, les resta probabilidades de llegar a su zona de seguridad. Esto muestra que las prioridades han cambiado, la tendencia de estar en pareja durante años, pero sin tener en mente un niño toma mucha fuerza, modificando el ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirse y morir”, expresa la psicoterapeuta familiar.

Hoy en día, a estas personas que eligen no tener hijos, se les conoce como “childfree” (sin hijos por elección) un término que surgió en Estados Unidos. No obstante, la mayoría de la gente al decidir por ello, no saben que están optando por una vida libre de paternidad.