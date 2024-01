Fantasías sexuales y parafilias, diferencias y riesgos

“Todos tenemos fantasías sexuales, es algo natural, de las que casi no hablamos y se extienden a nuestra vida adulta”, explica Sicelli Gantier, psicóloga y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

A pesar de su naturaleza benigna, la psicóloga indica que muchas veces estas fantasías son consideradas un tabú, lo que lleva a que se repriman o no se comuniquen a las parejas.

“Normalmente nos da vergüenza hablar de estas fantasías. Son charlas que, normalmente, las tenemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, pero que hasta ahora son tabú y eso depende de la cultura. La cultura nos limita, pero son cosas que todos deberíamos conocer, porque nosotros decidimos si cumplir o no cumplir una fantasía sexual”, acota.

Según estudios publicados en The Journal of Sexual Medicine, la naturaleza de las fantasías sexuales varía según el género del individuo y su condición cultural, social, legal, religiosa o moral. Los hombres tienden a tener mayor cantidad de fantasías sexuales que las mujeres y les gustaría incluso llegar a ponerlas en la práctica. Para ellas es una simple fantasía mental y no un deseo en sí mismo que quieren llevar a cabo. La mayoría de las fantasías en la mujer tienen como protagonista a su pareja o a una persona próxima, en cambio, el hombre tiene fantasías con otras personas ajenas.