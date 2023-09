Farmacología deportiva y la dosis que pone en riesgo a la salud

Luego de tres meses de entrenar en su gimnasio de preferencia, Franz redujo de seis a sólo tres sesiones a la semana porque no podía eliminar su excesiva grasa corporal. En una oportunidad conoció a Alfredo, con quien compartía sus entrenamientos. Luego de un inicio de amistad sutil, el más experimentado ofreció al novato un denominado ciclo de volumen y otro de definición.

Dos semanas después que se subió a la balanza, Franz vio que aumentó el acné en su espalda y pectorales; y en sólo 10 días la infección ya era mórbida y cuando acudió al dermatólogo, el médico le dijo que su hígado estaba inflamado. Tras los análisis relató a los especialistas que usaba testosterona en aceite y fue su concentración química la que provocaba el acné. Decidió cortar el ciclo de fármacos, pero no tomó en cuenta que su cuerpo debía recuperarse y al omitir ese procedimiento es que apareció la ginecomastia.

Las dosis exageradas que se aplicó Franz contaminaron sus órganos, no obedeció a la cantidad de inyección que debía suministrarse y pensó en la lógica de “mayor cantidad es tener mejor resultados”.

El docente de Unifranz sugiere evitar el consumo de los fármacos en el deporte y si son necesarios, que sea sólo para tratar el dolor e inflamación; también para afecciones médicas, como, asma o diabetes y para enfermedades comunes, como resfriados, congestión, tos, alergias, diarreas e infecciones de la piel, pero no en todos los casos.

Los deportes de exhibición, como fisicoculturismo, fitness y todas las categorías referidas a la tarima no fueron considerados olímpicos, hasta los juegos de Tokio en 2022. El control del dopaje es estricto, es más, en Estados Unidos y Canadá consideran sustancias controladas a varios anabolizantes esteroides.

Para una persona que no cumple con un esquema calculado para su sistema, es altamente tóxico para el hígado y riñones, produce cefaleas por la elevada presión arterial y puede provocar hígado graso, no relacionado con el alcohol. Uno de los efectos, si no se elimina del cuerpo, es la ginecomastia.