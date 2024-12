Felipe Buitrago: 'La tecnología potencia el valor de nuestras creaciones'

En una era marcada por la constante evolución tecnológica, el arte, la cultura y las industrias creativas han encontrado un aliado invaluable en la tecnología. Hoy, las herramientas digitales no solo facilitan la creación, sino que permiten proyectar con mayor confianza y versatilidad aquello que somos, creando un valor que trasciende fronteras.

“Cuando utilizamos la tecnología para proyectar con mayor confianza, creatividad y versatilidad nuestra identidad, creamos un enorme valor”, afirma el CEO de GO Future Hub, quien participó en el segundo Foro Internacional de Economía Creativa, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en Cochabamba.

Un videojuego, por ejemplo, que incluya la riqueza de una lengua indígena o el patrimonio de una comunidad, no solo preserva la memoria cultural, sino que también conecta con nuevas generaciones.

"Las tecnologías son herramientas", afirma Buitrago y agrega que "las herramientas son útiles o inútiles dependiendo de cómo las utilicemos". Este enfoque pragmático deja en claro que no se trata de reemplazar lo tradicional por lo moderno, sino de realzar nuestra identidad a través de estas herramientas .

Economía naranja: el potencial del talento y la cultura

Buitrago advierte sobre la importancia de valorar la cultura local. “Si localmente no apreciamos a nuestros hacedores, afuera no nos van a valorar”. El reto es generar un reconocimiento real del valor del trabajo artístico y cultural, no sólo en términos monetarios, sino también en su aporte a la identidad social.