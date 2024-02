Franz Tamayo, el visionario que impulsó la transformación de la educación en Bolivia

A pesar de no estar entre nosotros, sus obras e ideales perduran en los jóvenes que lo recuerdan, a 145 años de su nacimiento.

“Lo conozco por su libro ‘Creación de la pedagogía nacional’, una interesante propuesta donde menciona ‘la historia no se repite y las realidades no son iguales, por lo que los esquemas teóricos y pedagógicos no pueden ser iguales en tiempo y espacio’ (..) lo que dio paso a la innovación de educación en Bolivia en su época”, agrega Felipe Cuéllar, de 18 años, estudiante de Arquitectura.