Gabriela Acarapi, la emprendedora que le da valor a la chatarra, es parte del TEDx 2023

“Al principio fue muy complicado entrar al mercado, no conocían el producto, no lo probaron, pero una vez que ya está ahí tiene bastante demanda, hemos tenido una muy buena aceptación a nuestro producto”, afirma Gabriela Acarapi.

Destacar en oficios no tradicionales para las mujeres es una motivación para Gabriela Acarapi. “Mi motivación fue volver mi emprendimiento en una empresa, viendo toda la experiencia que he adquirido en empresas, trabajando, viendo cómo funciona, me ha motivado aún más para seguir”, afirma la joven empresaria.