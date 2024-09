Gen emprendedor, clave para la transformación personal y social

Silva destaca la capacidad de crear soluciones , la adaptación rápida y no deprimirse como los principales requisitos porque en el mundo del emprendimiento no todo es positivo ya que hay momentos muy complicados y difíciles.

Oportunidad o necesidad

Una ciudad de emprendedores

“Hay un rubro importantísimo donde El Alto puede tener mucho talento. Me refiero al rubro de la tecnología porque ahí es donde se despierta la capacidad del joven de crear y es una capacidad que tiene de tomar las herramientas tecnológicas, crear soluciones y distribuirlas en todo el país y, por qué no, en toda la región”, afirma.

Gestión de emociones

“¿Cómo gestiono el fracaso en un emprendedor? El fracaso es lo mejor que le puede pasar al emprendedor (…). El conocimiento no lo vas a tener en ningún libro, porque lo vives, lo capitalizas y lo evalúas; dices he fracasado tres veces y me he levantado cuatro veces, entonces tienes madera de emprendedor y tienes sobre todo la madera de ser resiliente, de pararte y no rendirte que es la gran capacidad que tienen los emprendedores”, reflexiona.