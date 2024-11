Grecia Bello, la maker que descubrió su pasión por la ingeniería gracias a una travesura

“Mis papás me habían regalado una consola de videojuegos, bastante trucha, y me dio mucha curiosidad saber cómo funcionaba así que agarre el destornillador de mi papá y desarmé el aparato, no sabía lo que hacía, creo que rompí algunas piezas en el proceso, hasta que llegué a la placa madre, una pieza verde y llena de circuitos. Eso me causó una impresión enorme, porque me dije ‘no entiendo’ y ‘es muy difícil’, pero alimentó mi intriga porque me encanta lo que es difícil de aprender”, dice sonriente, la joven ingeniera electrónica con un máster en robótica industrial.