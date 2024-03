Hábitos sedentarios y mala alimentación afectan a la salud

“Los problemas de salud que tengo, lamentablemente, no los desarrollé de un día para el otro. Fue poco a poco. Luego de tener mi segundo hijo me descuidé, empecé a comer en exceso, dejé de hacer ejercicios porque ya no me daba tiempo y la tristeza de haber perdido a un ser querido también me consumió”, dice la mujer, profesional del sector público, esposa y madre.