Hacer cine en el país es difícil, pero no imposible, según joven cineasta boliviano

Álvaro Mercado es un joven artista boliviano obsesionado con el diseño y el audiovisual y cuya fijación por el séptimo arte, como diría Annie Leibovitz, no es mala y tampoco hace daño a nadie.

Para este cineasta, docente en la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, hacer cine en el país es difícil, pero no imposible, por lo que no debería haber excusas para no hacerlo.