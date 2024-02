Hacia una IA menos contaminante ¿Qué son los algoritmos verdes?

El medioambiente es nuestro más grande patrimonio y cuidarlo es una responsabilidad que compartimos todos los habitantes del planeta y el sector tecnológico no puede mantenerse al margen.

Según el artículo “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”, publicado en 2019, la Universidad de Massachusetts advierte que, en el entrenamiento de grandes modelos de IA, se pueden emitir más de 626.000 libras de dióxido de carbono, que equivale a casi cinco veces las emisiones de un automóvil de por vida, además de su manufactura.