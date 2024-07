Hepatitis, una enfermedad viral que daña el hígado silenciosamente

Juan Carlos Rojas se enteró que tenía hepatitis C, luego de varios análisis debido a una insuficiencia hepática que lo estaba matando. No se explicaba por qué a sus 21 años tenía el hígado tan deteriorado.

“Descubrí que tenía hepatitis C hace como seis meses. Todo lo que comía me hacía daño. En tres meses bajé como 10 kilos. Nunca consumí bebidas alcohólicas y en casa estamos acostumbrados a comer ‘sano’ debido a una enfermedad de la juventud de mi mamá”, dice el joven.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede desencadenar una serie de problemas de salud graves e incluso ser mortal. “Puede ser causada por diferentes factores como infecciones virales (hepatitis A, B, C), consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, toxinas o enfermedades autoinmunes”, asegura Magaly Bishop, médico nutricionista y docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Existen cinco cepas principales del virus de la hepatitis: A, B, C, D y E. Aunque todas ellas causan enfermedad hepática, difieren en aspectos clave como los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad, la distribución geográfica y los métodos de prevención.

1 Hepatitis A : se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Generalmente, no causa una infección crónica y es prevenible mediante la vacunación.

3 Hepatitis C: se propaga principalmente a través del contacto con sangre infectada. Esta cepa también puede volverse crónica y es una causa común de enfermedades hepáticas graves. No existe una vacuna para la hepatitis C, pero los tratamientos antivirales pueden curar la mayoría de los casos.